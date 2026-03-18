Parisuhde paljaana Paljussa – Oona Airolan ja Pyry Äikään talviteatteria
Lämmitetyn paljun sameiksi käyvissä vesissä Roosa ja Aleksi läpikäyvät parisuhde- ja perhekuvioitaan. Palju on pienoismaailma. Puolisoiden taustojen luokkatörmäyksen ohella yhteen karahtavat niin sukupuolten väliset erot kuin poliittiset mielipiteet.
★★★★
Palju. Käsikirjoitus ja ohjaus sekä rooleissa Oona Airola ja Pyry Äikää. Kokkolan Taiteellisen Talviteatterin ensi-ilta pe 13.3. Ykspihlajassa Kahvila Sahan rannassa.
Jos joku pissaa paljuun, ovat kaikki kusessa. Kokkolan Taiteellisen Talviteatterin esitys kiteyttää tuosta vain arkisia totuuksia,