Ulkomaat
Droonihavaintoja useilla lentokentillä Tanskassa, Aalborgin kenttä suljettiin
Tanskan poliisin mukaan havainnot muistuttavat droonitoimintaa, joka sulki maanantaina Kööpenhaminan lentokentän ilmatilan.
Tanskassa Aalborgin lentokentän ilmatila oli illan ja yön aikana väliaikaisesti suljettuna droonihavaintojen vuoksi. Havaintoja on tehty lisäksi ainakin kolmella muulla kentällä.
Pohjois-Jyllannin poliisi kertoi aamuyöllä, että droonit ovat poistuneet lentokentän alueelta. Ensimmäinen droonihavainto