Edullisessa sähköautossa vakuuttaa muukin kuin hinta – Aion V:n kaltaiset tulokkaat ovat todellinen varoitus Euroopalle
Kiinalainen uutuusmaasturi on tuotepaketti, johon täkäläiset autotehtaat eivät tällä hinnalla millään pysty.
Mitä sanoa kiinalaisesta autosta, josta ei ensituntumalta tunnu löytyvän juurikaan negatiivista huomautettavaa? Onko nyt vihdoin ajossa täydellinen sähköauto?
Kiinalainen Aion V on hämmästyttävä tuote. Se on uuden teknologian autoksi edullinen, sähköiset ominaisuudet ovat kohdillaan, tilaa on reilust