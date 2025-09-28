Kolumnit
Eläinlääkäri: Hammassyöpymäsairaus on kissalle erittäin kivulias
Mietityttääkö sinua joku eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä asia. Lähetä kysymys sähköpostitse elainlaakari@hillagroup.fi.
Lukija kysyy, miten kissan hampaita pitäisi hoitaa. Entä kuinka usein normaali sisällä elävä maatiaiskissa tulisi viedä eläinlääkärin tarkastukseen?
Kissan hampaiden kotihoitona suositellaan päivittäistä harjaamista, aivan kuten koirillekin. Hampaiden harjaamisen opettelusta ja siihen totuttelusta ko