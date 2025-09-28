Kolumnit

Kuva: Jukka Lehojärvi

Eläinlääkäri: Hammassyöpymäsairaus on kissalle erittäin kivulias

Mietityttääkö sinua joku eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä asia. Lähetä kysymys sähköpostitse elainlaakari@hillagroup.fi.

Emmilotta Vehviläinen
Keskipohjanmaa

Lukija kysyy, miten kissan hampaita pitäisi hoitaa. Entä kuinka usein normaali sisällä elävä maatiaiskissa tulisi viedä eläinlääkärin tarkastukseen?

Kissan hampaiden kotihoitona suositellaan päivittäistä harjaamista, aivan kuten koirillekin. Hampaiden harjaamisen opettelusta ja siihen totuttelusta ko

