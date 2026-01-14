Mielipiteet
Eläinlääkäri: Kaviokuumeen oireisiin pitää reagoida heti
Eläinlääkäri-palstalla lukijoiden kysymyksiin vastaavat Nikulan eläinklinikan asiantuntijat Matleena Rahkonen, Emmilotta Vehviläinen, Leena Valtaoja sekä Eveliina Leppävuori. Lähetä kysymys palstalle osoitteeseen elainlaakari@hillagroup.fi.
Ponini on edellisen omistajan mukaan sairastanut kaviokuumeen. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa, kysyy lukija.
Kaviokuume on tulehdustila pehmytkudoksessa, joka kiinnittää kavioluun sarveiskavioon eli ulkoiseen kaviokapseliin. Tulehdus johtaa kiinnityksen heikentymiseen, jolloin kavioluu asento voi k