Kuva: Jukka Lehojärvi

Eläinlääkäri: Nämä kolme juurisyytä aiheuttavat koirille ahdistusta ja stressiä

Eläinlääkäri-palstalla lukijoiden kysymyksiin vastaavat Nikulan eläinklinikan asiantuntijat Matleena Rahkonen, Emmilotta Vehviläinen, Leena Valtaoja sekä Eveliina Leppävuori. Lähetä kysymys palstalle osoitteeseen elainlaakari@hillagroup.fi.

Emmilotta Vehviläinen Keskipohjanmaa

Lukija kysyy, miksi koirille määrätään ahdistus- ja masennuslääkkeitä. Mistä tietää, että koira on masentunut tai stressaantunut?

Nykytiedon ja -tutkimusten valossa tiedämme, että koirat kokevat ihmisten tavoin useita eri tunnetiloja, niin positiivisia kuin negatiivisiakin. Negatiiviset tunteet, kute