Eläinlääkäri: Nämä kolme juurisyytä aiheuttavat koirille ahdistusta ja stressiä
Eläinlääkäri-palstalla lukijoiden kysymyksiin vastaavat Nikulan eläinklinikan asiantuntijat Matleena Rahkonen, Emmilotta Vehviläinen, Leena Valtaoja sekä Eveliina Leppävuori. Lähetä kysymys palstalle osoitteeseen elainlaakari@hillagroup.fi.
Lukija kysyy, miksi koirille määrätään ahdistus- ja masennuslääkkeitä. Mistä tietää, että koira on masentunut tai stressaantunut?
Nykytiedon ja -tutkimusten valossa tiedämme, että koirat kokevat ihmisten tavoin useita eri tunnetiloja, niin positiivisia kuin negatiivisiakin. Negatiiviset tunteet, kute