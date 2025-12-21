Kolumnit

Kuva: Jukka Lehojärvi

Eläinlääkäri vastaa kysymyksiin koiran lenkityksestä – Juosten vai kävellen? Panta vai valjaat?

Eläinlääkäri-palstalla lukijoiden kysymyksiin vastaavat Nikulan eläinklinikan asiantuntijat Matleena Rahkonen, Emmilotta Vehviläinen, Leena Valtaoja sekä Eveliina Leppävuori. Lähetä kysymys palstalle osoitteeseen elainlaakari@hillagroup.fi.

Eveliina Leppävuori Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lukijalla on kysymyksiä liittyen koiran lenkitykseen. Kumpi on enemmän koiran mieleen, jos on tunti aikaa, onko juoksulenkki vai kävelylenkki parempi? Kumpi on parempi lenkillä kaulapanta vai valjaat?

Tiukka aikataulu tai kurja keli ulkona ja koira vaatii tekemistä. Miten koiran saisi väsytettyä parh