Kokkola-lehti

Elämäkertadokumentti kertoo Olli Mäen tarinan – Esimerkiksi sen, miksi nyrkkeilylegenda tunnettiin lisänimellä Kokkolan leipuri

Kokkolalainen dokumentaristi Seppo Pulkkinen on tehnyt dokumentin Olli Mäestä. Elämäkertadokumentti esitetään joulun alla Kokkolan kaupunginkirjastolla.

Olli Mäki oli urallaan yksi Suomen kaikkien aikojen parhaista nyrkkeilijöistä. Kuva: Seppo Pulkkisen arkisto
Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Nyrkkeilijälegendan Olli Mäen syntymästä tulee kuluneeksi ensi vuonna 90 vuotta. Hän nukkui pois huhtikuussa 2019.

– Olli oli urallaan yksi Suomen kaikkien aikojen parhaista nyrkkeilijöistä. Kukaan toinen ei urallaan voittanut Euroopan mestaruutta niin amatöörinä kuin ammattilaisena. Vuonna 1962 Mäki

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä