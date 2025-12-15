Kokkola-lehti
Elämäkertadokumentti kertoo Olli Mäen tarinan – Esimerkiksi sen, miksi nyrkkeilylegenda tunnettiin lisänimellä Kokkolan leipuri
Kokkolalainen dokumentaristi Seppo Pulkkinen on tehnyt dokumentin Olli Mäestä. Elämäkertadokumentti esitetään joulun alla Kokkolan kaupunginkirjastolla.
Nyrkkeilijälegendan Olli Mäen syntymästä tulee kuluneeksi ensi vuonna 90 vuotta. Hän nukkui pois huhtikuussa 2019.
– Olli oli urallaan yksi Suomen kaikkien aikojen parhaista nyrkkeilijöistä. Kukaan toinen ei urallaan voittanut Euroopan mestaruutta niin amatöörinä kuin ammattilaisena. Vuonna 1962 Mäki