Uutissuomalainen selvitti: Yhä useammalla ylipainoisella lapsella on esidiabetes

Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen tutkimusjakson alussa vuonna 2002 esidiabetesta esiintyi noin kymmenesosalla tutkituista. Vuonna 2019 tutkituista puolella oli esidiabetes.

STT/Aliisa Uusitalo
Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan esidiabetes on lisääntynyt rajusti lapsilla, joilla on ylipainoa tai lihavuutta, kertoo Uutissuomalainen.

Myös kakkostyypin diabetekseen sairastuminen on yleistynyt.

Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen toteuttaman tutkimuksen mukaan yli kolmasosalla lihavuuden vuok

