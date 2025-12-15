Paikallisuutiset

Kokkolalaislähtöinen Jaana Hotakainen vaihtoi EU-uralta vapaaksi taiteilijaksi: ”Hiljainen suomalaisosaaminen on kovaa valuuttaa Brysselissä”

Jaana Hotakaiselle (vas.) EU-urasta 25-vuotismitali. Luovuttajina Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola ja pääsihteeri Alessandro Chiocchetti. Kuva: ANGELA HRINCESCU

Kokkolasta Jaana Hotakaisen tie on johtanut Oulun kautta Euroopan parlamenttiin Belgiaan. Hän suosittelee EU-virkoja suomalaisille, sillä Brysselissä meikäläisiä on aliedustus.

Hannu Björkbacka Keskipohjanmaa

Aikaa on ehtinyt vieriä siitä, kun Jaana Hotakainen myi Kokkolan Musiikki-Aitassa vinyylilevyjä ”kontrabassopalkalla”. Lukion jälkeen hän opiskeli painopinnan valmistusta Jyväskylässä ja työskenteli Keski-Suomen museossa. 1980-luvulla tie toi takaisin kotiseudulle ja Keski-Pohjanmaan Kirjapainoon.

