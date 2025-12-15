Paikallisuutiset
Kokkolalaislähtöinen Jaana Hotakainen vaihtoi EU-uralta vapaaksi taiteilijaksi: ”Hiljainen suomalaisosaaminen on kovaa valuuttaa Brysselissä”
Kokkolasta Jaana Hotakaisen tie on johtanut Oulun kautta Euroopan parlamenttiin Belgiaan. Hän suosittelee EU-virkoja suomalaisille, sillä Brysselissä meikäläisiä on aliedustus.
Aikaa on ehtinyt vieriä siitä, kun Jaana Hotakainen myi Kokkolan Musiikki-Aitassa vinyylilevyjä ”kontrabassopalkalla”. Lukion jälkeen hän opiskeli painopinnan valmistusta Jyväskylässä ja työskenteli Keski-Suomen museossa. 1980-luvulla tie toi takaisin kotiseudulle ja Keski-Pohjanmaan Kirjapainoon.
