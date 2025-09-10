Paikallisuutiset
Elefantti olohuoneessa – Mike Leigh'n brittirealismia tuplana
Englantilaisuutuus Kovia totuuksia nähdään keskiviikkona elokuvakerho Cinemassa, vanhempi Vuosi elämästä taas Kinojuhlien avajaisfilminä torstaina. Näin Mike Leigh’n viimeisimmille nykyaikakuvauksille saadaan Kokkolaan tuplanäytös.
★★★★
Kovia totuuksia (Hard Truths, 2024). Ohjaus ja käsikirjoitus Mike Leigh. Kuvaus Dick Pope. Pääosissa Marianne Jean-Baptiste, Michele Austin, David Webber, Tuwaine Barrett. 97 min. K7. Bio Rex, Kokkola.
Brittiläisen alakulon terävä kuvaaja, ohjaaja Mike Leigh, 82, ei ole menettänyt otettaan vuosie