Elisa aloittaa muutosneuvottelut, voivat johtaa 400 irtisanomiseen Suomessa

Ammattiliiton mukaan muutosneuvottelut ovat järjestyksessään 11:nnet tänä vuonna. Tavoitteena on toimintojen yksinkertaistaminen ja tuottavuuden lisääminen.

STT/Saila Kiuttu, Heli Laakkonen
Keskipohjanmaa

Elisa aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 450 työpaikan vähennykseen, joista enintään 400 on Suomessa. Yhtiö kertoo tiedotteessa, että muutosneuvottelujen arvioidaan päättyvän vuoden loppuun mennessä.

Yhtiön viestinnästä kerrotaan STT:lle, että yhtiöllä on Suomessa noin 4 700 työ

