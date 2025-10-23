Paikallisuutiset
Elisa aloittaa muutosneuvottelut, voivat johtaa 400 irtisanomiseen Suomessa
Ammattiliiton mukaan muutosneuvottelut ovat järjestyksessään 11:nnet tänä vuonna. Tavoitteena on toimintojen yksinkertaistaminen ja tuottavuuden lisääminen.
Elisa aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 450 työpaikan vähennykseen, joista enintään 400 on Suomessa. Yhtiö kertoo tiedotteessa, että muutosneuvottelujen arvioidaan päättyvän vuoden loppuun mennessä.
Yhtiön viestinnästä kerrotaan STT:lle, että yhtiöllä on Suomessa noin 4 700 työ