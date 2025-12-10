Paikallisuutiset

Etelänummen koulun luonnokset julki ensimmäistä kertaa – näin rakennus on tarkoitus uudistaa

Julkisivu rapataan, Runeberginkatua kaavaillaan pihakatumaiseksi ja yksi sisäänkäynti lisää.

Luonnos pihan puolelta. Oikealle hahmoteltu lisärakennus parantaa rakennuksen toimivuutta ja uudet piharatkaisut laajentaisivat oppilaiden käytössä olevaa aluetta Kuva: Laaja Arkkitehdit
Keskipohjanmaa

Pietarsaaren Etelänummen suomenkielisen yläkoulun uudistaminen eteni tiistaina uuteen vaiheeseen, kun arkkitehti Anders Höglund Laaja Arkkitehdeista esitteli hankkeen ensimmäiset luonnokset rakennuslautakunnalle.

Luonnokset ovat nyt ensimmäistä kertaa julkisia, mutta kyse on edelleen alustavista ratk

