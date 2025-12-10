Paikallisuutiset
Etelänummen koulun luonnokset julki ensimmäistä kertaa – näin rakennus on tarkoitus uudistaa
Julkisivu rapataan, Runeberginkatua kaavaillaan pihakatumaiseksi ja yksi sisäänkäynti lisää.
Pietarsaaren Etelänummen suomenkielisen yläkoulun uudistaminen eteni tiistaina uuteen vaiheeseen, kun arkkitehti Anders Höglund Laaja Arkkitehdeista esitteli hankkeen ensimmäiset luonnokset rakennuslautakunnalle.
Luonnokset ovat nyt ensimmäistä kertaa julkisia, mutta kyse on edelleen alustavista ratk