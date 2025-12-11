Paikallisuutiset
Pääsetkö itsekään oikeasti kyykkyyn? Tuoreet Move-mittaukset kertovat, missä kunnossa nuoriso on
Kalajoella ratkotaan lasten liikkumattomuutta koulun oman personal trainerin avulla. Mikaela Satomaa aloitti tehtävässä syksyllä ja on innostanut jo useampia lapsia liikkumaan.
Lasten ja nuorten kunto on parantunut hieman Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla, kertovat juuri julkaistut, kuluneen syksyn Move-mittausten tulokset.
Testit tehdään perusopetuksen 5.- ja 8.-luokkalaisille oppilaille. Niissä mitataan fyysistä toimintakykyä, esimerkiksi nopeutta,