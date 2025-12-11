Paikallisuutiset

Urakat voivat kaatua yhteen kysymykseen – Fokuna auttaa yrityksiä helposti väheksytyssä asiassa: ”Se on kilpailuvaltti”

Vastuullisuuden lisäksi myös riittävä riskienhallinta on yksinkertaisesti hyvää bisnestä, uskoo vastuullisuusraportteihin erikoistuneen Fokunan perustaja.

Miska-Matias Kettusen Fokuna-yrityksen toimialaa ovat esimerkiksi vastuullisuusraportit ja työturvallisuuden riskiarvioinnit. Kuva: Jani Kauta

Jani Kauta Keskipohjanmaa

Asetutaan hetkeksi pienen yrityksen saappaisiin. Edessä on iso keikka, kenties firman historian suurin ja rahakkain; usean sadan tonnin sopimus. Toimeksiantajana on miljoonien yritys, ja onnistuessaan sopimus takaisi töitä useaksi vuodeksi, eikä pahoin kävisi laihtuneelle kukkarollekaan. Tämä on ali