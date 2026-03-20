Hyrynsalmelaislähtöinen Henri Kemppainen juhlii tänä vuonna 20-vuotista uraansa taikurina ja illusionistina. Kuva: Miika Manninen

F1-miljonääreille Abu Dhabissa esiintyvän taikurin ura alkoi kainuulaisen kyläkoulun näyttämöltä

Taikuri ja illusionisti Henri Kemppainen viettää uransa 20-vuotisjuhlaa, vaikka oikeastaan taikurin ura alkoi jo yli 30 vuotta sitten. Ensiesiintyminen tapahtui omalla kyläkoululla Hyrynsalmella 12-vuotiaana.

Elisa Korhonen Keskipohjanmaa

Henri Kemppainen sanoo huijanneensa ihmisiä rehellisesti ammatikseen nyt kaksikymmentä vuotta. Kemppainen on taikuri ja illusionisti, jonka käsissä pelikortit juoksevat hurjaa vauhtia, tavarat kaikkoavat tyhjyyteen ja syttyvät tuleen. Hän on esiintynyt kuninkaallisille ja suuryritysten johtajille, t