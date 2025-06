Ihmiset

Folke Storelle autot ovat kuin morsiamia – Vanhan auton entisöinnissä pyritään ensisijaisesti virheettömyyteen

Folke Storen preferenssi auton valinnassa on, että mitä vanhempi sen parempi. Storen ensimmäinen museoauto on hänelle yhtä tärkeä, kuin urheilijoille ensimmäinen kultamitali. Kuva: Emma Toikkanen

Storen Värin maskotti on samalla maalikaupan omistajan silmäterä. Vuonna 1948 rakennettu Fordson on kerännyt mainetta useissa autoalan tapahtumissa. Sunnuntaina se on esillä kotikaupungissa Kokkolassa.

Ilona Tynkkynen Keskipohjanmaa

Kokkolalaisen maalikaupan parkkipaikalla komeilee autoja kuin suoraan historiankirjoista. Folke Store, 74, entisoi parhaimmillaan yli 100-vuotiaat autonraadot romuista toimiviksi.

