Kotimaa

Hannes-myrsky runnoi pahimmin pohjalaismaakunnissa

Valtaosa metsätuhoista keskittyy Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan rannikkoseuduille.

Verkko Korpela raivaamassa myrskytuhon jälkiä Kälviän Rytikarissa 28. joulukuuta. Kuva: Tomi Hirvinen

Simu Perälä Keskipohjanmaa

Suomessa joulukuun lopulla riehunut Hannes-myrsky kaatoi metsää paljon aiemmin arvioitua enemmän, kertoo Metsäkeskus.

Keskuksen tuore arvio myrskyssä vahingoittuneen puuston määrästä on noussut noin 3,5–4 miljoonaan kuutiometriin. Pian myrskyn jälkeen Metsäkeskus arvioi alustavien tietojen pohjalta, että Hannes olisi kaatanut noin 300 000 kuutiometriä puuta.

Valtaosa tuhoista keskittyy Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan rannikkoseuduille sekä Etelä-Pohjanmaalle. Tuhot olivat mittavia myös Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa, joiden kummankin alueella metsää arvioidaan kaatuneen noin 150 000 kuutiometriä. Pirkanmaalla tuhot taas ovat noin 100 000 kuutiometriä.

Keski-Suomessa ja Hämeessä metsää on kaatunut arviolta muutaman kymmenen tuhannen kuutiometrin verran. Muilla alueilla tuhot ovat Metsäkeskuksen mukaan vähäisiä.

Metsäkeskuksen arviot tuhoalueista ja tuhoutuneen puuston määristä perustuvat Metsäkeskuksen toimihenkilöiden, metsäalan paikallisten toimijoiden sekä metsänomistajien kautta saatuihin tietoihin. Metsäkeskuksen mukaan tuhojen määrän arviointia on vaikeuttanut se, että laajoja yksittäisiä tuhokeskittymiä on vähän, ja suuri osa tuhoista sijoittuu hajanaisesti maakuntien eri osiin.

Suomea joulukuun viimeisenä viikonloppuna riepotellut Hannes-myrsky oli Ilmatieteen laitoksen mukaan vaikutuksiltaan yksi kuluvan vuosituhannen pahimmista matalapainemyrskyistä Suomessa. Myrsky katkaisi sähköt pahimmillaan samanaikaisesti yli 180 000 asiakkaalta.

Metsälaki edellyttää, että metsätuhon vuoksi tehtävästä hakkuusta on tehtävä Metsäkeskukseen metsänkäyttöilmoitus 10 päivää ennen hakkuun aloittamista sekä poikkeuslupahakemus, jos hakkuu on tarpeen aloittaa ennen metsänkäyttöilmoituksen 10 päivän määräaikaa.

Loppiaisen jälkeen Metsäkeskukseen on tullut paljon metsänkäyttöilmoituksia myrskytuhopuiden korjuusta. Myrskytuhohakkuita on ilmoitettu koko maassa jo noin 8 000 hehtaarin alalta. Määrän odotetaan kasvavan ja pysyvän tavallista suurempana myös tulevina viikkoina, kun tuhopuiden korjuut lähtevät täyteen vauhtiin.

Metsäkeskuksen valmiuspäällikkö Eija Vallius sanoo tiedotteessa, että talviolosuhteet ovat puunkorjuun kannalta tällä hetkellä monin paikoin suotuisat.

Laki edellyttää metsänomistajia poistamaan metsästä myrskyn vahingoittamat, tuoreet havupuut, joista voi levitä myöhemmin hyönteistuhoja. Yksittäiset tuhopuut tai muutaman tuhopuun ryhmät voi keskuksen mukaan jättää metsiin lahopuuksi ja lisäämään luonnon monimuotoisuutta.