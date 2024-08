Paikallisuutiset

Hautakynttilät ja tölkit syöksytorvessa aiheuttivat kosteusvaurioita Kaustisen kunnanvirastossa

Frida Keränen Keskipohjanmaa

Arkistokuvaa virastorakennuksesta.

Kaustisen kunnanvirastossa on tapahtunut kosteusvaurioita, joiden syyksi uumoillaan ilkivaltaa. Kunta julkaisi Facebook-tilillään tiedotteen, jonka mukaan kunnanviraston sadeveden syöksytorvessa on ollut hautakynttilöitä ja tölkkejä. Rankalla sateella syöksytorvi ei ole vetänyt, ja osa seinistä on k