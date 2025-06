Paikallisuutiset

Heikki Hotakainen rakentaa viuluja millintarkasti ilman soittotaitoa

Heikki Hotakaisella on kahdeksan viulua. Yhtäkään niistä hän ei osaa itse soittaa. Soitinrakennuksessa hän on kuitenkin kuin mestarimuusikko. Silmäteränä verstaan pöydällä on tälläkin hetkellä rakenteilla oleva viulu.

Heikki Hotakainen on aina tehnyt puukäsitöitä. Verstaalla huonekalujen rakentaminen vaihtui soittimiin kymmenen vuotta sitten. Kuva: Emma Toikkanen

Ilona Tynkkynen Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Heikki Hotakaisen olohuoneessa näkee toinen toistaan koristeellisempia huonekaluja. Käsityönä rakennetut kellot, pöydät ja penkit jäävät kuitenkin vähemmälle huomiolle, kun kohottaa katseensa Hotakaisen television yläpuoliselle seinälle. Valkeaa tapettia koristavat soittimet, joita Hotakainen ei osa