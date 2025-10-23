Ihmiset

Helena Hurri ryhtyi yli viisikymppisenä yrittäjäksi – ”Ei ole kaduttanut, mutta on se itkettänyt monta kertaa”

Helena Hurri tekee työtä Kalajoen matkailun kansainvälistämiseksi ja kannustaa keski-ikäisiä naisia uraravisteluun.

Helena Hurri muutti kolme vuotta sitten takaisin Kalajoelle ja perusti yrityksen. Kuva: Pia Räihälä

Pia Räihälä Keskipohjanmaa

Jos oma työ ei jaksa enää innostaa mutta ikää alkaa mittarissa olla viisikymmentä tai ylikin, moni koettaa vain sinnitellä ja odotella eläkepäiviä. Vajaat kolme vuotta sitten Tuusulasta Kalajoelle paluumuuton tehnyt Helena Hurri ei tähän suostunut.

– Kun työuraa oli edessä vielä yli kymmenen vuotta,