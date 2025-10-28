Paikallisuutiset
Tallin omistajat lähtivät pelastamaan karanneita hevosia, mutta yksi eläimistä jäi rekan alle: ”Avuton olo, kun mitään ei voinut tehdä”
Ratsutallilla tunnelma on yhtä aikaa surullinen ja helpottunut. Kuusi hevosta pääsi maanantai-iltana karkuun, yksi niistä kuoli törmättyään kuorma-autoon valtatiellä 8.
Pedersöressä Edsevön alueella laajan peltoaukean laidalla sijaitsevalla ZicZacHorse-ratsutallilla maanantai-illan rauha rikkoutui äkisti.
Pihattorakennuksen ovi rikkoutui ilmeisesti, kun yksi hevosista puski sen auki ja sen kautta kuusi nuorta hevosta pääsi ulos. Eläimet juoksivat ensin pitkin tallip