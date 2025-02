Paikallisuutiset

Historiallinen rakennus täynnä modernia nykyaikaa: Elisa avasi uudet toimitilat Maximissa

Elisan henkilökunnan yhteisen oleskelutilan paikalla oli ennen Maximin keskuskäytävä. - Tämä tila on suunniteltu siten, että tässä voi lisäksi järjestää erilaisia tapahtumia Elisan väelle ja vieraille, kertovat Jenna Jansson, Sari Niemonen ja Niklas Granholm. Kuva: Jukka Lehojärvi

Maximin rakennus Kokkolan Rantakadulla on saanut sisälleen uutta eloa, kun helmikuun puolessa välissä operaattori Elisan toimisto muutti sinne vanhasta Anttilan kiinteistöstä. Tiloihin on rakennettu paljon uutta, mutta palanen entistä Maximin historiaa on myös haluttu säilyttää.

Sini Sulkakoski Keskipohjanmaa

– Meillä oli uudelle toimipisteellemme neljä-viisi eri vaihtoehtoa, mutta tämä rakennus oli aika nopeasti ykkösvalintamme. Se sijaitsee todella keskeisellä paikalla, ja on lisäksi historiallinen rakennus, jossa nähtiin potentiaalia saada aikaan kaikki se mitä halutaan, kertoo Elisa Pohjanmaan aluejo