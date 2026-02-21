Kulttuuri

Humisevan harjun nukkekodit – Klassikon kohutulkinta onnistuu osittain

Hullun rakkauden kiihkon filmi tavoittaa parhaiten loppupuolella: Jacob Elordi ja Margot Robbie. Kuva: JAAP BUITENDIJK/WARNER

Emerald Fennell tekee Humisevasta harjusta Romeota ja Juliaa. Epäsäätyisestä intohimorakkaudesta muodostuu pikemminkin Kaunotar ja hirviö. Kohuohjaajan kolmas filmi on yllättäen tekijän perinteisin ja sovinnaisin, mutta myös paras elokuva.

Hannu Björkbacka Keskipohjanmaa

★★★

Humiseva harju (Wuthering Heights). Ohjaus ja käsikirjoitus Emerald Fennell Émily Brontën klassikkoromaanista. Kuvaus Linus Sandgren. Pääosissa Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau, Owen Cooper, Shazad Latif. 136 min. K16.