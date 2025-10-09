Paikallisuutiset
Hyggeä, joka hellii hetken: pietarsaarelaisnaiset tekivät kotoilukirjan syksystä jouluun
Räntäsateen keskellä syntyi oivallus – pietarsaarelaisnaisten uutuuskirja kutsuu kotoilemaan ja näkemään arjen uudessa valossa.
Pietarsaarelaisystävykset Hanna Koskela ja Katja Nyholm ovat kirjoittaneet kirjan, joka tarkastelee syksyä ja kaamosta suomalaisen elämäntavan kautta.
Suomalainen Hygge – How to Survive Kaamos yhdistää esteettisen kotoilun ja arjen kauneuden, sillä kirjan tekijät haluavat tarjota lukijalle lempeän he