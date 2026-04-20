Kolmion takaa tullut autoilija törmäsi pyöräilijään Kokkolassa – Poliisi pyytää havaintoja
Pohjanmaan poliisi pyytää havaintoja Kokkolassa huhtikuussa tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta.
Poliisi kertoo tiedotteessaan, että noin 80-vuotias pyörällä liikkunut mies loukkaantui, kun auto törmäsi häneen torstaina 9. huhtikuuta Kokkolan Heinolankaaressa.
Mies pyöräili Heinolankaaren sillalla pyörätiellä, kun henkilöauto tuli ramppia pitkin ja kuljettaja ajoi väistämisvelvollisuutta osoittavan liikennemerkin takaa pyörätien jatkeelle törmäten pyöräilijään.
Pyöräilijä kaatui ja loukkaantui lievästi. Auton kuljettaja pysähtyi tapahtumapaikalle ja auttoi loukkaantunutta. Paikalle pysähtyi avuksi myös toinen autoilija.
Poliisin mukaan osapuolten välisessä kommunikaatiossa oli kuitenkin haasteita, eikä esimerkiksi yhteystietoja vaihdettu. Siksi poliisi pyytää nyt henkilöauton kuljettajaa ja toista paikalle pysähtynyttä autoilijaa ottamaan yhteyttä poliisiin.
Poliisin tietojen mukaan pyöräilijään törmäsi punainen henkilöauto, jota kuljetti nuori mies.