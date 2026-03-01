Urheilu
Ilona Mononen päätti hallikautensa ennätyslukemiin – Nathalie Blomqvistilla aloittelijan olo
Toiseksi juossut Nathalie Blomqvist hakee rikkonaisen vuoden jälkeen rutiinia kisatilanteisiin.
Kestävyysjuoksija Ilona Mononen on viilannut viime vuosina ennätyksiään sekunti sekunnilta ja onnistui tempussa jälleen sunnuntaina.
Mononen aloitti ja päätti hallikisakautensa Espoon SM-kilpailuissa voittamalla naisten 3 000 metrin juoksun halliennätyksellään 8.55,17. Lahden Ahkeraa edustava Mononen kukisti runsaan kolmen sekunnin erolla Nathalie Blomqvistin, joka on palannut kisakentille viime kauden hankalan loukkaantumisjakson jälkeen.
Mononen, 22, kohensi halliennätystään runsaalla sekunnilla ja oli tyytyväinen juoksuunsa.
– Kisavire on aina vähän kysymysmerkki, kun ei ole tullut startteja hetkeen, mutta tiesin treenien perusteella, että minulla on kova aerobia ja pystyn juoksemaan kovaa tasaisella vauhdilla, Mononen sanoi ja kiitteli Blomqvistin antamaa vastusta.
Naisten 3 000 metrin esteiden SE-juoksija Mononen kertoi kärsineensä Etelä-Afrikan leirillä hiljattain bakteeritaudista, mutta muuten hänen tilanteensa on valoisa. Monosen harjoituskausi jatkuu Espanjassa Sierra Nevadan vuoristossa ja sen jälkeen merenpinnan tasolla Portugalissa.
– Tämä (SM-kisa) oli sopiva välipala ja tästä on hyvä jatkaa entistä kovempaan pohjakuntoon. Keväällä aion juosta maantiekisoissa ja siirtyä sitä kautta radalle.
Kaksi vuotta sitten naisten 5 000 metrin Suomen ennätyksen uusiksi laittanut Blomqvist kilpaili Suomessa ensi kertaa puoleentoista vuoteen. Sääriluun ja jalkaterän vammat päättivät Blomqvistin kauden viime vuonna lyhyeen, mutta nyt 24-vuotias juoksija on palannut kisakentille.
Blomqvist pääsi jatkamaan juoksuharjoitteluaan vasta loppusyksystä.
– Juoksu tuntui taas pikkuisen paremmalta. Toki tuntuu, että olen aika aloittelija kisaamisen kanssa. Alut ovat epävarmoja, enkä oikein tiedä, missä seinä tulee vastaan. Vaatii vielä aikaa, että saan hyvä kisatatsin, Blomqvist arvioi.
On-kenkämerkin juoksijatalliin kuuluva Blomqvist suuntaa harjoittelemaan lähipäivinä Espanjaan ja sen jälkeen Etelä-Afrikkaan.
– Olen tyytyväinen, että olen päässyt taas jonkinlaiselle tasolle aika lyhyessä ajassa. Uskon, että kesästä tulee hyvä, kunhan saan olla terveenä ja jatkaa hyvää harjoittelua, IK Falkenin juoksija sanoi.
Naisten 3 000 metrin sisäratojen Suomen ennätys on Blomqvistin nimissä oleva 8.51,95.