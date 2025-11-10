Kulttuuri

Intensiivinen kuvitustyö palkittiin Finlandia-ehdokkuudella – Elina Warsta vietti viikonloputkin valopöydän äärellä: ”Olin koko ajan onnellinen”

Kokkolalainen kuvittaja Elina Warsta on lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaana peräti kahdella teoksella. Teosten tekeminen herätti tunteiden koko kirjon.

Elina Warsta kuvattuna Kokkolan Kinojuhlissa vuonna 2023. Hän suunnitteli tuolloin Kinojuhlien julisteen. Arkistokuva. Kuva: Jukka Lehojärvi

Jani Kauta Keskipohjanmaa

Kokkolalainen kuvittaja Elina Warsta on juuri nyt rauhallisin mielin, vaikka vielä viikko takaperin jännittikin. Silloin hän vielä odotteli lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaiden julkistusta.

Jännitys purkaantui hänen osaltaan varsin myötäisissä tuulissa: ehdokkuus tuli – tai oikeasta