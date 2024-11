Mielipiteet

Janne Jukkolan kolumni: Lapsen hyvinvointi lähtee kotoa ja vanhemmilla on ensisijainen vastuu

Keskipohjanmaa on tarjonnut kolumnipaikkaa kansanedustajille, joiden kotipaikka on lehden levikkialueella Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla tai Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa.

Janne Jukkola Keskipohjanmaa

Lasten hyvinvointi on yhteiskuntamme tärkeimpiä tavoitteita, ja lasten oikeuksien viikolla tämä teema on erityisen ajankohtainen. Eräs paikallinen vanha rouva sanoi, että nykylapsilla on asiat joko aivan liian hyvin tai aivan liian huonosti, kun häneltä kysyttiin, miksi nykysukupolvi kärsii kasvavas