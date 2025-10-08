Paikallisuutiset

Jannica Granbacka tavoittelee unelmiaan aamuyön tunteina: ”Äitiyslomat ovat olleet merkittävässä roolissa elämässäni”

Entisen 400 metrin juoksijan ja maratoonarin matkan varrella juoksu on johtanut usein johonkin hyvään ja tuonut sisältöä myös työelämään.

Jannica Granbacka ja Gretzky-kissa, joka on saanut nimensä perheen suuren jääkiekkoinnostuksen vuoksi. Granbackalle itselleen juoksu on ollut tärkeää läpi elämän, ja se on tuonut paljon hyvää myös työuralla.

Kolmen lapsen äiti Jannica Granbacka herää nykyään viimeistään aamuneljältä. Ei sen takia, että lapset valvottaisivat, vaan siksi, että hän haluaa käyttää aamuyön tunnit oman unelmansa toteuttamiseen.

– Olen kovin intohimoinen sen suhteen mitä teen. Mitään välitietä ei ole. Asetan itselleni aika selk