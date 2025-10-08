Paikallisuutiset
Jannica Granbacka tavoittelee unelmiaan aamuyön tunteina: ”Äitiyslomat ovat olleet merkittävässä roolissa elämässäni”
Entisen 400 metrin juoksijan ja maratoonarin matkan varrella juoksu on johtanut usein johonkin hyvään ja tuonut sisältöä myös työelämään.
Kolmen lapsen äiti Jannica Granbacka herää nykyään viimeistään aamuneljältä. Ei sen takia, että lapset valvottaisivat, vaan siksi, että hän haluaa käyttää aamuyön tunnit oman unelmansa toteuttamiseen.
– Olen kovin intohimoinen sen suhteen mitä teen. Mitään välitietä ei ole. Asetan itselleni aika selk