Jaron ratkaisupelaaja suuntaa katseensa kohti loppukautta – ja pian myös kohti perhe-elämää

Guinealainen maalitykki Kerfala Cissoko varmisti Jarolle liigapaikan ja odottaa nyt ensimmäistä lastaan Pedersörestä kotoisin olevan puolisonsa kanssa.

Pietarsaaren keskustassa arki on asettunut nopeasti. Cissoko sanoo kaupungin tarjoavan hyvän ympäristön keskittyä jalkapalloon – ja välillä myös nauttia kahviloista tai Fäbodan rannoista. Kuva: TAPIO Olavi Lehtinen
Keskipohjanmaa

FF Jaron hyökkääjä Kerfala Cissoko on ollut yksi liigakauden puhutuimmista pelaajista. Maaliverkko on heilunut tiuhaan, mutta kentän ulkopuolella ajatukset ovat jo siirtymässä kohti perhe-elämää. Muutaman viikon kuluttua hänestä tulee isä.

Guineassa kasvanut 26-vuotias Cissoko ei saanut kotiväeltään

