Lauri Vuorinen eteni sprintin olympiafinaaliin, Jasmi Joensuun kisa päättyi isoon pettymykseen

Viime vuonna vapaan tyylin sprintissä MM-pronssia hiihtänyt Lauri Vuorinen hiihti finaaliin myös olympiasprintissä, joka hiihdetään nyt perinteisellä tyylillä.

Lauri Vuorinen eteni sprintin finaaliin. Kuva: Markku Ulander/Lehtikuva

Miesten finaalissa Vuorinen sijoittui neljänneksi, mutta mitalisaumat karkasivat jo ennen loppusuoraa. Finaali oli odotetusti Norjan Johannes Hösflot Klänbon näytöstä. USA:n Ben Ogden ja Norjan Oskar Opstad Vike veivät himmeimmät mitalit. Neljänneksi sijoittui Vuorinen jäi Kläbosta 11,65 sekuntia, pronssiin jäi eroa vajaat viisi sekuntia.

Naisten sprintissä Johanna Matintalo eteni ainoana suomalaisnaisena välieriin, jossa hän jäi erässään kuudenneksi.

Aamun karsinnassa neljänneksi nopeimman ajan hiihtänyt Jasmi Joensuu hiihti erävaiheessa ensimmäisessä alkuerässä, jossa hän jäi kolmanneksi Ruotsin Jonna Sundlingin ja Norjan Kristine Stavås Skistadin jälkeen. Joensuu joutui aikavertailuun ja heti seuraavassa erässä hän putosi jatkosta, kun Anja Weber ja Julia Kern hiihtivät nopeammin. Olympiakisasta tuli siten iso pettymys Joensuulle, joka voitti Tour de Skin sprintin tammikuussa juuri samalla radalla.

Johanna Matintalo puolestaan voitti kolmannen alkuerän ja eteni välieriin. Amanda Saari oli erän viides pudoten jatkosta. Jasmin Kähärä oli neljännessä erässä viides ja putosi jatkosta. Siten Matintalo on ainoana suomalaisnaisena mukana välierissä.

Suurin toiveen kisaan lähtenyt Joensuu nappasi aamun karsintahiihdossa neljännen sijan. Johanna Matintalo sijoittui kymmenenneksi, Jasmin Kähärä 13:nneksi ja Amanda Saari 15:nneksi. Pudotushiihtoihin pääsi 30 parasta.

Naisten sprinttifinaali oli Ruotsin juhlaa, kun Linn Svahn, Jonna Sundling ja Maja Dahlqvist veivät kolmoisvoiton.

Jasmi Joensuu oli karsinnan neljänneksi nopein, mutta tie katkesi alkueriin. Kuva: Roni Rekomaa

Suomalaishiihtäjä Niilo Moilanen karsiutui miesten sprinttihiihdon erävaiheesta Milano-Cortinan olympialaisissa.

Moilanen sijoittui perinteisen hiihtotavan sprinttikarsinnassa sijalle 34. Hän jäi pohja-ajan tykittäneestä Johannes Hösflot Kläbosta 12,32 sekuntia.

Kolme muuta suomalaismiestä eteni pudotushiihtoihin. Emil Liekari oli karsinnassa yhdeksäs ja Joni Mäki 16:s. Viime talven MM-pronssimitalisti Lauri Vuorinen oli 27:s.

Alkuerien jälkeen Lauri Vuorinen selviytyi ainoana suomalaismiehenä jatkoon. Vuorinen lunasti paikkansa aikavertailun kautta. Liekari ja Mäki karsiutuivat jatkosta.

