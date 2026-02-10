Urheilu

Niilo Moilanen koki sprinttikarsinnassa rankan pettymyksen

Sprinttiin erikoistuneen hiihtäjän olympiaprojekti uhkaa jäädä Val di FIemmessä yhteen aika-ajovetoon.

Pyhäjärven Pohti Ski Teamia edustava Niilo Moilanen koki karsinnassa rankan pettymyksen. Kuva: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Pasi Rein Keskipohjanmaa

Niilo Moilaselta loppui aika kesken ennen kauden tärkeintä kilpailuaan. Milano-Cortinan olympialaisten sprinttiin kaikkensa satsannut Moilanen sairastui Tour de Skin jälkeen vatsatautiin, ja olympialaisten viimeistelyleirillä hän kärsi nivelvaivasta. Olympiatulokseksi jäi karsiutuminen sprintin aika-ajossa.

Moilanen perkasi pettymyksen jälkeen urheasti kilpailukauden ikäviä käänteitä ja surkeaksi jäänyttä olympiatulosta. Ankara pettymys sai kuitenkin huulet värisemään, kun kysymykset kääntyivät tunteisiin.

– Parhaani tein, mutta se ei riittänyt tänään. Harmittaa. Olen pettynyt, ja on tyhjä olo, Moilanen sanoi aurinkolasiensa suojasta.

Moilanen jäi sprintin aika-ajossa sijalle 34. Hän jäi yli 12 sekuntia Norjan Johannes Hösflot Kläbon kärkiajasta ja vajaan sekunnin viimeisestä jatkopaikasta.

Sukset olivat pidoltaan herkät

Moilanen joutui kapuamaan aika-ajossa mäkeä haarakäynnillä. Pito ei ollut ainakaan paras mahdollinen, mutta hän ei syyttänyt karsiutumisestaan välineitä.

– Ei tämä mennyt ainakaan pelkästään välineiden piikkiin. Hiihto ei ollut minulta ihan parasta, kun valmistautuminen kisoihin oli jäänyt lyhyeksi, Moilanen korosti.

Ratkaisevaksi vastoinkäymiseksi taisi koitua vatsataudin jälkeinen nivelvaiva, joka pakotti hänet käymään Suomessa kesken Toblachissa järjestetyn viimeistelyleirin.

– Kaiken kuitenkin laitoin peliin ja uskoin itseeni, Moilanen vakuutti.

Moilanen ei rohjennut ajatella, että hän pääsisi vielä olympialaduille Milano-Cortinan kisoissa. Kilpailusuunnitelmat olivat muutenkin auki.

– Minulla on halu ja palo kisata, mutta nyt pitää saada tämä nollattua. Jutellaan sitten valmennuksen kanssa jatkosta, Moilanen pohti jatkoa.

– Ja täytyy uskoa, että parhaat vuodet ovat vielä edessä.

Moilanen, 24, oli Planican 2023 MM-kisojen sprintissä 21:s ja Trondheimin 2025 MM-kisojen sprintissä 34:s.