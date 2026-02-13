Urheilu

Joensuusta lähtenyt hyökkääjä palautti Hermeksen voittojen tielle JoKPia vastaan – ”Olihan tämä aikamoista”

Niklas Meriläinen iski voittomaalin tutussa paikassa, Onni Lauri lennätti entistä joukkuekaveriaan.

Mestiksen siirtoraja umpeutuu 15. helmikuuta. Viimeistään silloin tiedetään, jatkuuko voittomaalin tehneen Niklas Meriläisen ura Hermeksessä vai jossain muualla. Kuva: Jukka Lehojärvi
Sekaviksi kuvaili fiiliksiään Hermeksen ykköskentällisessä perjantaina hyökännyt Niklas Meriläinen ennen jääkiekon Mestiksen JoKP-ottelua.

Ottelua saattoi kuvata erikoiseksi, ainakin erikoistilanteiden osalta. Kokkolalaisjoukkue onnistui voittamaan pelin maalein 2–3 (0–1, 1–0, 1–2), vaikka JoKP oli e

