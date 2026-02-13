Urheilu
Joensuusta lähtenyt hyökkääjä palautti Hermeksen voittojen tielle JoKPia vastaan – ”Olihan tämä aikamoista”
Niklas Meriläinen iski voittomaalin tutussa paikassa, Onni Lauri lennätti entistä joukkuekaveriaan.
Sekaviksi kuvaili fiiliksiään Hermeksen ykköskentällisessä perjantaina hyökännyt Niklas Meriläinen ennen jääkiekon Mestiksen JoKP-ottelua.
Ottelua saattoi kuvata erikoiseksi, ainakin erikoistilanteiden osalta. Kokkolalaisjoukkue onnistui voittamaan pelin maalein 2–3 (0–1, 1–0, 1–2), vaikka JoKP oli e