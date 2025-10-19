Ihmiset

Heli Husso sanoo, että kuka tahansa voi sairastua vakavasti. Kaikesta voi kuitenkin selviytyä. Kuva: Elisa Korhonen

”Jokainen suupala, jokainen ruoka pelotti” – Anoreksiaan aikuisiällä sairastunut haluaa tuoda tarinallaan toivoa

Heli Husso sairastui aikuisiällä anoreksiaan. Parantumisprosessi käynnistyi omasta oivalluksesta ja eteni terapian, taiteen ja unelmien avulla.

Elisa Korhonen Keskipohjanmaa

”Juuri nyt en pidä kehostani. En halua sitä peilin eteen viedä, kosketankin vain pakolliset. Mutta yritän muistaa hellyyden ja kiittää kaikesta siitä, mihin se pystyy. Juuri nyt on hieman hankalaa katsoa itseään rakkaudella.”

Heli Husso kertoo, että hänen kokemansa pahan olon tunne kiteytyy tuohon Ka