Joogaopettaja törmäsi vastustukseen Kalajoella – Kansanlähetyksen ja Sleyn mukaan pimeyden voimat ovat läsnä joogassa

Joogaopettaja Nita Lahnalampi on törmännyt ennenkin siihen, että jooga yhdistetään uskontoon.

Joogaharjoituksen voi nähdä monella tavalla. Kansanlähetys ja Sley eivät suosittele sitä kristityille, joogaopettajan mukaan osallistuminen ei ole uskonnosta kiinni.

Annika Tiitto Keskipohjanmaa

Kun joogaopettaja Nita Lahnalampi julkaisi keväällä Facebookissa joogamainoksen, hän ei ehkä osannut odottaa kommenttia, joka siihen tuli. Kalajoen kaupunginvaltuutettu ja Keski-Pohjanmaan evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen piirihallituksen varapuheenjohtaja Risto Nikula totesi kommentissaan joo