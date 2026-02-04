Urheilu
”Joukkueessa on noin viisi prosenttia keskipohjalaisia” – Olympiakisojen kuuden mitalin tavoite on ihan realistinen, sanoo hiihtoasiantuntija
Keskipohjalaisurheilijoita on ollut mukana kaikissa 2000-luvun talvikisoissa. Katso listaus tästä jutusta.
Haapajärven Kiilojen ampumahiihtäjä Tero Seppälä, Pyhäjärven Pohti Ski Teamin hiihtäjät Niilo Moilanen ja Joni Mäki, Pietarsaaresta lähtöisin olevat jääkiekkoilijat Ida Kuoppala ja Jenniina Nylund. Siinä viisi tulevissa talviolympialaisissa esiintyvää urheilijaa, jotka joko edustavat Keski-Pohjanmaa