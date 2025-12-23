Paikallisuutiset
Jouluna koti voi olla lemmikille täynnä vaaranpaikkoja – Jutusta löydät myös päivystävien eläinlääkäreiden numerot
Koristeet, kynttilät ja jouluherkut voivat aiheuttaa vakavia riskejä. Muistilista auttaa tekemään joulusta turvallisen eläimille.
Joulu on iloinen yhdessäolon juhla, johon osallistuvat myös perheen lemmikit. Helsingin eläinsuojeluyhdistys muistuttaa, että joulunviettoon liittyy monia tapoja, jotka voivat olla riski eläimen turvallisuudelle.
Juhlapöydän antimia käsiteltäessä ja kodin joulusisustuksessa on aina mietittävä myös le