Mielipiteet

Kuva: Jukka Lehojärvi

Juha T. Hakala kirjoittaa kolumnissa yhdessä tekemisen taantumasta: Kun ”meistä” tuli ”minä”

Työmatkat ja pakolliset arjen askareet olivat alkaneet ahmia kaiken vapaa-ajan. Ja jos aikaa jää, sitä ei enää käytetä yhdessäoloon. Monet jopa kuntoilivat mieluummin yksin kuin porukassa.

Juha T. Hakala Keskipohjanmaa

Olin työmatkalla Rovaniemellä. Koolla oli parisen sataa ihmistä. Olimme puhuneet työn ja elämäntapojen muutoksesta, vuosien ja vuosikymmenienkin saatossa.

Keskustellessa tuli mieleeni kysäistä, kuka oli ollut talkoissa – vaikkapa kuluneen vuoden aikana. Yllätyksekseni kaikkien kädet nousivat.

