Kahvipakkauksia vedetään takaisin – Purujen seassa saattaa olla metallipaloja

STT Keskipohjanmaa

Kulta Katriinan suodatinkahvipakkauksia vedetään takaisin, kertoi Ruokavirasto perjantaina. Meira ilmoitti tuotantolinjalla tapahtuneesta laitteen rikkoontumisesta, jonka takia joihinkin suodatinkahvipakkauksiin saattoi päätyä silmällä havaittavia metallipaloja.

Kahvia valmistettaessa suodatinkahvinkeittimellä mahdolliset metallipalat jäävät suodatinpussiin eivätkä päädy kahvijuomaan tai sitä kautta elimistöön. Valmistajan mukaan kyseisten erien tuotteita ei silti tule käyttää.

Vierasesineriski koskee tuotetta Kulta Katriina Perinteinen suodatinkahvi, 500 g ja vain parasta ennen -päiväyksiä 23.8.2027, 24.8.2027, 26.8.2027, 1.9.2027 ja 5.9.2027.

Kuluttajat voivat palauttaa kyseisellä päivämäärällä olevat tuotteet myymälään, josta tuote on ostettu. Myymälä hyvittää palautetut tuotteet kuluttajalle.