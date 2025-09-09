Paikallisuutiset

Kaikki alkoi karkkilakosta – Marian tarina avaa anoreksian logiikkaa uudella tavalla

Syömishäiriöitä tunnistetaan aiempaa paremmin, mutta niiden syyt ovat epäselviä. Maria Paldanius lisää osaltaan ymmärrystä tietokirjallaan Paastomania, joka kuvaa, kuinka etenkin naiset ovat eri aikakausina nälkiinnyttäneet itseään. Hän käy avoimesti vuoropuhelua edesmenneiden kohtalotovereiden kanssa omasta sairastumisestaan.

Maria Paldanius haluaa kumota yleisen stereotypian anoreksiasta teinityttöjen sairautena, joka johtuu kauneuskuvastosta. – Sillä voi olla oma osansa, mutta kun katsoo historiallista jatkumoa, vapaaehtoista nälkiintymistä on ollut olemassa kaikkialla läntisessä maailmassa halki aikakausien ja yli sukupolvien. Kuva: Jani Kakko
Kukapa ei olisi joskus aloittanut karkkilakkoa.

Lukiolaistytöt päättivät aloittaa, kun karkkiostoksilla käynti välitunneilla oli alkanut tulla tavaksi. Muut lopettivat pian, mutta Maria Paldanius jatkoi.

Seuraavaksi hän jätti pois sokerin ja rasvat. Kasvissyönti oli muodikasta Kallion ilmaisutaidon lu

