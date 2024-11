Mielipiteet

Kuva: Jukka Lehojärvi

Kaisa Honkaharjun kolumni: Tätä tilaa on viljelty 200 vuotta –Toivottavasti voimme jatkaa ketjua

Olisiko mahdollista saada aikaan tulevaisuus, jossa ruoantuotantoketju on tuottava, kestävä ja on reilu maapallolle, kuluttajalle sekä maanviljelijöille?

Kaisa Honkaharju Keskipohjanmaa

Olemme mieheni kanssa hurahtaneet tutkimaan tilamme historiaa. Asumme vanhassa 1700–1800-luvun vaihteessa rakennetussa hirsitalossa, jossa ennen meitä on asunut useita perheitä. On ollut kauppamiehiä, saarnaaja, apteekkari sekä tietenkin useampi maanviljelijä. On aivan uskomatonta ajatella, että näi