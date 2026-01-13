Paikallisuutiset

Kalajoen ja Kannuksen välimaastoon suunniteltu tuulivoimapuisto puhutti yleisötilaisuudessa

Linnut ja tiedotus puhuttivat Linnanharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskevassa yleisötilaisuudessa.

Kalajoen kaupungintalolla järjestettyyn yleisötilaisuuteen pystyi osallistumaan paikan päällä ja etäyhteydellä. Kuva: Annika Tiitto
Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kalajoen kaupungintalolla järjestettiin maanantai-iltana yleisötilaisuus, jossa esiteltiin Linnanharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineistoa. Osa suunnitelluista voimaloista sijoittuu lähelle Kannuksen rajaa, ja tilaisuuteen olikin saapunut useita ihmisiä Kannuksesta.

Yleisöä tun

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä