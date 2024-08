Paikallisuutiset

Kannuksen seurakuntatalon vuotanut kuumavesiputki oli vuodelta 1999 ‒ Kuivaus- ja purkutöiden jälkeen selviää lopullinen vesivahingon laajuus

”Onhan se raportti karua luettavaa ja vahingon laajuus on suurempi kuin ensin oletettiinkaan”

Kannuksen seurakuntatalo valmistui vuonna 1971 ja laajennus vuonna 1999. Kuva: Joni Mäki-Petäjä

Kannuksen seurakuntatalon seurakuntasalin kellarista alkanut laaja vesivahinko on tutkittu vahinkokartoittajan toimesta. Vuoto on vahvistettu tapahtuneen maapohjaisen kellarin kuumavesiputkesta. Vuodon syy on syöpymä kuparisen putken puristusliitoksen kohdalla.

Toisin kuin ensiuutisessamme oli, vuota