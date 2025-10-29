Paikallisuutiset
Katso, kuinka useasti Keskipohjanmaan levikkialueen kansanedustajat ovat olleet poissa eduskunnasta
Eduskunnan täysistunnoista eniten poissaoloja keränneiden kansanedustajien joukossa ei ole edustajia Keskipohjanmaan levikkialueelta.
Kansanedustajien panostaminen työhönsä on noussut puheenaiheeksi kansanedustaja Teemu Keskisarjan (ps.) kommenttien myötä. Keskisarja herätti ensin ihmetystä sanomalla, että eduskunnassa on vain vähän tekemistä ja hän usein puuhailee omiaan työpäivien aikana. Sitten hän julkaisi tiedotteen, jossa hu