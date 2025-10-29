Paikallisuutiset

Katso, kuinka useasti Keskipohjanmaan levikkialueen kansanedustajat ovat olleet poissa eduskunnasta

Janne Jukkola, Antti Kangas, Mika Lintilä, Timo Mehtälä, Mauri Peltokangas, Pia Sillanpää ja Peter Östman ovat Keskipohjanmaan levikkialueen kansanedustajat.

Eduskunnan täysistunnoista eniten poissaoloja keränneiden kansanedustajien joukossa ei ole edustajia Keskipohjanmaan levikkialueelta.

Frida Keränen Keskipohjanmaa

Kansanedustajien panostaminen työhönsä on noussut puheenaiheeksi kansanedustaja Teemu Keskisarjan (ps.) kommenttien myötä. Keskisarja herätti ensin ihmetystä sanomalla, että eduskunnassa on vain vähän tekemistä ja hän usein puuhailee omiaan työpäivien aikana. Sitten hän julkaisi tiedotteen, jossa hu