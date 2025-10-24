Paikallisuutiset
Kehonrakennus vaatii lihasten lisäksi päätä ja sitoutumista – Joona Meriläinen valottaa lajinsa saloja: ”Ravitsemus on kaiken perusta”
Joona Meriläinen edustaa viikonloppuna Suomea Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa Ruotsissa, maailmanmestaruuskisat Saudi-Arabiassa vielä harkinnassa.
Kehonrakennus vaatii paljon muutakin kuin vuosia kestänyttä raudan pumppaamista salilla. Ennen kaikkea se vaatii sitoutumista, pitkäjännitteisyyttä ja kurinalaisuutta, mutta myös päätä eli psyykettä kestää ääriolosuhteita omassa kehossa.
Klassisen kehonrakennuksen tuore Suomen mestari Joona Meriläine