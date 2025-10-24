Paikallisuutiset

Ravinto on tärkeä osa kehonrakennusta, samoin lepo ja liikunta. Joona Meriläinen huolehtii tarkasti, että saa juuri oikeanlaista ruokaa oikean määrän kisakaudella. Kuva: Anne Mattila

Kehonrakennus vaatii lihasten lisäksi päätä ja sitoutumista – Joona Meriläinen valottaa lajinsa saloja: ”Ravitsemus on kaiken perusta”

Joona Meriläinen edustaa viikonloppuna Suomea Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa Ruotsissa, maailmanmestaruuskisat Saudi-Arabiassa vielä harkinnassa.

Anne Mattila Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kehonrakennus vaatii paljon muutakin kuin vuosia kestänyttä raudan pumppaamista salilla. Ennen kaikkea se vaatii sitoutumista, pitkäjännitteisyyttä ja kurinalaisuutta, mutta myös päätä eli psyykettä kestää ääriolosuhteita omassa kehossa.

Klassisen kehonrakennuksen tuore Suomen mestari Joona Meriläine