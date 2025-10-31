Paikallisuutiset
Keräilijä Elias Varilalla on tuhansia NHL-kortteja – Ei hillottavaksi vaan hiplailtavaksi
Kokkolalaisen Elias Varilan tuhansien NHL-korttien kokoelmista löytyy harvinaisuuksia. Hän ei halua pitää kokoelmaansa piilossa vaan nauttia siitä.
Elias Varila keräsi lapsena NHL-jääkiekkokortteja ja löysi harrastuksen uudestaan aikuisena. Tällä hetkellä hänellä on noin kymmenisen tuhatta NHL-jääkiekkokorttia.
– Vaikka se voi kuulostaa isolta määrältä, se on lapsenkengissä verrattuna niihin keräilijöihin, joilta voi löytyä satatuhattakin kortti