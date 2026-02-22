Urheilu

Kerttu Niskanen taipui pronssitaistelusta seitsemänneksi – 50 kilometrin kisasta tuli Anderssonin näytös

Jessie Diggins päätti arvokisahiihtonsa viitossijaan, Krista Pärmäkoski 22. sijaan.

Kerttu Niskanen tuli maaliin seitsemäntenä. Kuva: Markku Ulander/Lehtikuva

STT Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kerttu Niskanen taipui pronssitaistelusta seitsemänneksi talviolympialaisten viimeisessä maastohiihtokilpailussa 50 kilometrillä. Niskanen harmitteli Ylen tv-haastattelussa, että hänen loppumatkan suksensa olivat huonommat kuin se pari, jolla hän kisan aloitti.

– Nyt jos saisin päättää, en vaihtaisi ollenkaan, Niskanen harmitteli suksien vaihtoja, jonka hän teki 36 kilometrin kohdalla.

Suksien vaihtoon asti Niskanen koki olleensa hyvissä voimissa, mutta loppu harmitti.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Toisessa parissa oli ottavampi pito, se tökki pahasti, Niskanen sanoi Ylelle.

Niskanen liikuttui haastattelussa myös veljensä Iivo Niskasen sairastumisen takia. Myös Kerttu Niskasella oli talvella sairasteluvaikeuksia, mutta hän toipui kuntoon arvokisoihin mennessä.

Seitsemäs sija oli kuitenkin Niskasen toiseksi paras Val di Fiemmen olympialaduilla henkilökohtaisissa kilpailuissa, sillä yhdistelmäkilpailussa hän oli viides. Viestissä hän hiihti Suomen pronssijoukkueessa.

Naisten viestimitali jäi suomalaisten ainoaksi vuoden 2026 olympialaisten maastohiihdossa. Yhtä vähän mitaleja hiihtäjät ovat tuoneet viimeksi 20 vuotta sitten. Torinossa 2006 Aino-Kaisa Saarinen ja Virpi Kuitunen hiihtivät pariviestissä pronssille.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Val di Fiemmen aurinkoisella ladulla Niskanen taisteli loppuvaiheisiin asti pronssista mutta jäi viiden naisen ryhmän viimeiseksi. Pronssin vei yllättäjä, Sveitsin Nadja Kälin. Hän oli aiemmin kisoissa hopealla pariviestissä.

Andersson häkellytti ylivoimallaan

Perinteisen hiihtotavan yhteislähtökisan kuningatar oli Ruotsin Ebba Andersson. Hän karkasi Norjan Heidi Wengiltä omille teilleen noin 30 kilometrin hiihdon jälkeen. Weng sai hopean yli kahden minuutin erolla kärkeen.

Anderssonille kulta oli kisojen ensimmäinen kolmen hopean jatkoksi. Ruotsille oli ennakoitu enemmänkin, mutta Frida Karlssonin ja Jonna Sundlingin sairastumiset pilasivat toiveet.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Naiset hiihtivät 50 kilometriä ensi kertaa olympialaisissa. Niskasen edelle tuloslistalla ehtivät myös Norjan Kristin Austgulen Fosnäs, Yhdysvaltain Jessie Diggins ja Itävallan Teresa Stadlober.

Aikaerot hiihtäjien välillä kasvoivat suuriksi, sillä pronssitaistelu käytiin lähes seitsemän minuutin päässä kärjestä.

Diggins lopettaa uransa tähän kauteen, kuten tekee urallaan 12 arvokisamitalia voittanut Krista Pärmäkoski. Pärmäkoski jäi uransa viimeisessä arvokilpailussa yli 17 minuuttia kärjestä ja tuli maaliin 21. sijalla.

– Aika raskas ja taistelua oli tämä matka, Pärmäkoski sanoi Ylelle ja kertoi kramppien iskeneen loppumatkalla.

Hän arveli, että viime vuosina hänen kehonsa on ollut jo loppuun ajettu, mutta uralla on ollut hyviäkin vuosia.

Suomalaisista Johanna Matintalo keskeytti. Hän piteli kisan aikana selkäänsä mutta arveli Ylen tv-haastattelussa, että hänellä oli kropassaan kisaviikolla flunssan oireita. Hän sai taklattua taudin, mutta kehossa oli siitä silti merkkejä.

– Päätin, että en lähde hiihtämään sijoista 10–15. Kroppa ei vastannut kovaan vauhtiin, alkoi tulla nitkahduksia, ja selkä alkoi sattua toisella tai kolmannella kierroksella, Matintalo sanoi Ylelle.

Matintalon mukaan hiihtäminen ei tuntunut kilvanhiihdolta. Hänelle olympialaisista jäi pettynyt maku, vaikka viestistä tuli mitali. Sprintissä hänellä oli suksiongelmia.

///klo 15.13 juttua muokattu kauttaaltaan///