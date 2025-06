Paikallisuutiset

Keski-Pohjanmaan Eläkeliiton piiri juhlii puolta vuosisataa ja julkaisi kolmannen historiikin

Eläkeliittolaiset ovat ylpeitä omannäköisestä historiikistä ja yhteiseen 50-vuotisjuhlaan kokoonnutaan Kansantaiteenkeskukseen avajaispäivänä. Kuvassa Taina Alanko, Katariina Hakkarainen-Jylhä, Maija Kortetmaa, Mikko Hänninen, Irene Turpeinen, Jouko Pilvilampi, Ritva Hotakainen, Mikko Valo, Juhani Forslund ja Pirjo Palosaari-Penttilä. Kuva: Sanni Aho

Sanni Aho Keskipohjanmaa

Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan yhdistys täyttää tänä vuonna 50 vuotta ja yhteistä juhlaa vietetään Kaustisella.

Pyöreiden vuosien johdosta on tehtiin myös juhlakirja, joka on juuri tullut painosta ulos. Kirja on yhdistyksensä näköinen, kuvailee toiminnanjohtaja Taina Alanko.

Juhlajulkaisuun on koottu yh