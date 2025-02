Paikallisuutiset

Keskipohjanmaa 20 vuotta sitten: Suntio on aina arjen työmies

Poiminta Keskipohjanmaa-lehdestä 24. helmikuuta 2005. Keskipohjanmaa julkaisee päivittäin uutispoiminnan 20 ja 50 vuoden takaisista lehdistä ja päivän lehden etusivun.

Tiina Ruotsala Keskipohjanmaa

Suntio on tehnyt työnsä hyvin, kun kukaan ei huomaa häntä. Näin opasti piispa Olavi Rimpiläinen Oulun hiippakunnan suntioita. Näin se on, suntio on arjen näkymätön puurtaja ja kuitenkin koko ajan läsnä. Erityisesti pienissä seurakunnissa suntio tekee lähes kaikkea mahdollista, huoltaa, korjaa ja hoi